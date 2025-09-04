A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. 12 Dev Adam grubunu namağlup lider tamamladı.
Kaynak: DHA / İHA
Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanan mücadeleye Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5’iyle çıkan Milliler, ilk çeyreği 19-18 önde geçti.
1 / 8
İkinci çeyrekte etkili bir oyun sergilemesine rağmen devre arasına 46-49 geride giren ay-yıldızlılarda, Shane Larkin’in üst üste bulduğu üçlükler dikkat çekti.
2 / 8
Larkin, bitime 6 dakika kala Aleksa Avramovic’in savunmasına rağmen potaya sırtı dönükken kaydettiği üç sayıyla aldı.
3 / 8
Üçüncü periyodun son bölümünde hücumda daha doğru tercihler yapan 12 Dev Adam, bu bölümü 74-73 üstünlükle tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Ergin Ataman’ın öğrencileri parkeden 95-90 galip ayrıldı.
4 / 8