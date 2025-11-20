A Milli Futbol Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişti
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası için play-off'larda mücadele etme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi.
Kaynak: DHA / İHA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı.
1 / 12
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, bugün FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında topladığı bin 582 puanla bir basamak yükselerek 25. sıraya yerleşti.
2 / 12
Ay-yıldızlılar, böylelikle FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı.
3 / 12
Milliler, son olarak teknik direktörlük görevini Fatih Terim'in yürüttüğü dönemde, 1 Haziran 2017 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 25. sırada yer almıştı.
4 / 12