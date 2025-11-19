A Milli Kadın Hentbol Takımımız adını finale yazdırdı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları yarı final mücadelesinde Özbekistan’ı 39-22 yenerek finale adını yazdırdı.
Kaynak: DHA
Kadın A Milli Hentbol Takımımız, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları yarı final mücadelesinde Özbekistan ile karşılaştı.
Millilerimiz, karşılaşmanın ilk yarısını 18-11 önde tamamlarken, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek maçı 39-22 kazandı ve finale yükseldi.
A Grubu’nda üçte üç yaparak lider tamamlayan Ayyıldızlılar, yarı finalde de iyi bir performans ortaya koyarak adını finale yazdırdı.
Millilerimizin finaldeki rakibi İran’ı 29-26 mağlup eden Kazakistan oldu.
