A Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı
A Milli Takım, dünya devlerinin sahnesine Nike imzalı, ebru sanatı işlemeli yepyeni formalarıyla çıkıyor! 1954 ve 2002’deki tarihi başarıların ruhunu dikdörtgen bayrak formuyla yeniden canlandıran tasarımlar, ileri seviye Aero-FIT teknolojisiyle performansı zirveye taşıyor. Yüzde 100 atık tekstilden üretilen doğa dostu formaların satışa çıkacağı tarih de belli oldu.
A Milli Takım, Nike imzalı yepyeni formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
A Milli Takım’ın dünya sahalarında giyeceği Nike imzalı yeni formalarda ay yıldızlı bayrak, Türkiye’nin 1954 ve 2002 yıllarındaki yolcuğunda olduğu gibi dikdörtgen formda konumlandırılıyor.
Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki ana renkte tasarlanan formalar, Türk kültüründen ilham alan ebru desenleriyle geçmişten bugüne uzanan köklü mirasa, takımımızın kendine özgü ruhuna ve uyumuna gönderme yaparken, sahaya taşınan yüksek zafer arzusunu da vurguluyor.
Nike’ın soğutma teknolojilerindeki en ileri inovasyonunu temsil eden yeni Aero-FIT Teknolojisi ile geliştirilen formalar, önceki nesil Nike performans ürünlerine kıyasla iki kattan fazla hava akışı sağlayarak ekstrem koşullarda en üst düzey performansı desteklemeye yardımcı oluyor.