A Milliler A Ligi'ni zora soktu... Yükselme şansımız ''Play-off''lara kaldı

Bu sonucun ardından Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden A Milli Takım, grupta 11 puanda kaldı. Karadağ ise grupta ilk kez kazandı ve grubu 3 puanla bitirdi. A Milli Takım, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla grupta 11 puanla ikinci sırada kaldı.