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A Milliler A Ligi'ni zora soktu... Yükselme şansımız ''Play-off''lara kaldı

Uluslar Ligi'ndeki son maçta Karadağ ile karşılaşan A Milli Takımımız sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye grubu ikinci bitirerek A Ligi'ne yükselmek için play-off oynamak durumunda... A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu...

A Milliler A Ligi'ni zora soktu... Yükselme şansımız ''Play-off''lara kaldı - Resim: 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Niksic Stadyumu'nda yağmur nedeniyle ağır zemin şartlarında oynanan maçta milliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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A Milliler A Ligi'ni zora soktu... Yükselme şansımız ''Play-off''lara kaldı - Resim: 2

A Milli Takım'ın golünü 37. dakikada Kenan Yıldız attı. Karadağ'ın üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Krstovic, 29, 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırdı.

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A Milliler A Ligi'ni zora soktu... Yükselme şansımız ''Play-off''lara kaldı - Resim: 3

Bu sonucun ardından Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden A Milli Takım, grupta 11 puanda kaldı. Karadağ ise grupta ilk kez kazandı ve grubu 3 puanla bitirdi. A Milli Takım, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla grupta 11 puanla ikinci sırada kaldı.

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A Milliler A Ligi'ni zora soktu... Yükselme şansımız ''Play-off''lara kaldı - Resim: 4

Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları oynayacak. A Milli Takım'ın play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

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