A Milliler A Ligi'ni zora soktu... Yükselme şansımız ''Play-off''lara kaldı
Uluslar Ligi'ndeki son maçta Karadağ ile karşılaşan A Milli Takımımız sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye grubu ikinci bitirerek A Ligi'ne yükselmek için play-off oynamak durumunda... A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Niksic Stadyumu'nda yağmur nedeniyle ağır zemin şartlarında oynanan maçta milliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
A Milli Takım'ın golünü 37. dakikada Kenan Yıldız attı. Karadağ'ın üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Krstovic, 29, 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden A Milli Takım, grupta 11 puanda kaldı. Karadağ ise grupta ilk kez kazandı ve grubu 3 puanla bitirdi. A Milli Takım, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla grupta 11 puanla ikinci sırada kaldı.
Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları oynayacak. A Milli Takım'ın play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.