A Milliler, Gürcistan'a gol olup yağdı; Türkiye: 4 - Gürcistan: 1
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti.
Kaynak: İHA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Bulgaristan karşılaşmasından sonra Gürcistan karşısında da hücumda önemli bir performans sergiledi.
Gürcistan müsabakasında sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar böylece son 2 müsabakada toplam 10 gol kaydetti.
A Milli Takım, bir önceki maçta deplasmanda Bulgaristan’ı da 6-1’lik skorla yenmişti.
