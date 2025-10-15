  1. Anasayfa
A Milliler, Gürcistan'a gol olup yağdı; Türkiye: 4 - Gürcistan: 1

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Bulgaristan karşılaşmasından sonra Gürcistan karşısında da hücumda önemli bir performans sergiledi. 

Gürcistan müsabakasında sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar böylece son 2 müsabakada toplam 10 gol kaydetti.

A Milli Takım, bir önceki maçta deplasmanda Bulgaristan’ı da 6-1’lik skorla yenmişti.

