A Milliler, Gürcistan'ı devirdi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
A Millilerimiz ikinci yarıya da hızlı başladı ve 52'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 3-0'a taşıdı.
Gürcistan ise 61 ve 90+8'inci dakika kaydettiği gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmadı ve A Millilerimiz sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı. 0-1
