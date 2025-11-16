  1. Anasayfa
  4. A Milliler'den 2026 Dünya Kupası yolunda kritik zafer

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaşan A Milli takımımız sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: İHA
 A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk etti.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltı noktasından Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Atanas Chernev kendi kalesine kaydetti.

