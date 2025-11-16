A Milliler'den 2026 Dünya Kupası yolunda kritik zafer
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaşan A Milli takımımız sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: İHA
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltı noktasından Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Atanas Chernev kendi kalesine kaydetti.
