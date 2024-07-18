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A Milliler'den FIFA Dünya Sıralaması'nda tarihi yükseliş

EURO 2024'e çeyrek final turunda veda eden Türkiye, FIFA dünya sıralamasında büyük bir sıçrama yaptı. Ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında 16 basamak birden yükseldi.

A Milliler'den FIFA Dünya Sıralaması'nda tarihi yükseliş - Resim: 1

FIFA, EURO 2024 sonrası dünya sıralamasını güncelledi.

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A Milliler'den FIFA Dünya Sıralaması'nda tarihi yükseliş - Resim: 2

Yeni listede Türkiye, 16 basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti ve büyük bir başarıya imza attı. 

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A Milliler'den FIFA Dünya Sıralaması'nda tarihi yükseliş - Resim: 3

Bu sıçrama, milli takımın son dönemdeki performansının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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A Milliler'den FIFA Dünya Sıralaması'nda tarihi yükseliş - Resim: 4

Türkiye'nin bu yükselişi, milli takımın uluslararası arenadaki yerini güçlendirdi ve gelecekteki turnuvalar için umut verdi. 

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