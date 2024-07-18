A Milliler'den FIFA Dünya Sıralaması'nda tarihi yükseliş
EURO 2024'e çeyrek final turunda veda eden Türkiye, FIFA dünya sıralamasında büyük bir sıçrama yaptı. Ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında 16 basamak birden yükseldi.
FIFA, EURO 2024 sonrası dünya sıralamasını güncelledi.
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Yeni listede Türkiye, 16 basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti ve büyük bir başarıya imza attı.
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Bu sıçrama, milli takımın son dönemdeki performansının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
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Türkiye'nin bu yükselişi, milli takımın uluslararası arenadaki yerini güçlendirdi ve gelecekteki turnuvalar için umut verdi.
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