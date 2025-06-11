A Millilerden Meksika karşısında tatsız prova

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 65’inci dakikada Meksika’da Huerta’nın şutunda top direkten dışarı gitti. 76’ncı dakikada sol tarafta topla buluşan Kenan Yıldız, ceza sahasındaki Kerem Aktürkoğlu’na çıkardı. Kerem Aktürkoğlu’nun bekletmeden şutunda top az farka yandan auta çıktı. Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Meksika - Türkiye maçı, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti. ABD kampındaki ilk özel maçında karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Meksika'ya ise 1-0 mağlup oldu. Meksika maçının ardından kampı tamamlayan ay-yıldızlılar, İstanbul'a dönecek.