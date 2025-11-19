A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Dünya Kupası için play-off'larda mücadele edecek olan A Millilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.
Kaynak: İHA
Milliler, bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı.
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılmak için Mart 2026'da play-off oynayacak.
Avrupa elemelerinde gidecek son 4 ülkenin belirleyeceği play-off'larda eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım yer alacak.
