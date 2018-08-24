Benfica'dan Abdülkadir Ömür bombası !
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Benfica'nın 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Trabzonspor'un genç yıldızı için dünyaca ünlü bir kulüp sınırları zorlamaya karar verdi.
(Akşam)
Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a daha önce 12 milyon Euro + 4 oyuncu ve 16 milyon Euro + 2 oyuncu tekliflerin de bulunan Benfica, Fırtına'nın reddedemeyeceği bir teklife hazırlanıyor.
Portekiz devinin Abdülkadir için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, bunun yanında da sonraki satıştan %10 pay vermeyi teklif ettiği iddia ediliyor.