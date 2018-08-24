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  3. 24 Ağustos 2018 13:17

Benfica'dan Abdülkadir Ömür bombası !

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Benfica'nın 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Benfica'dan Abdülkadir Ömür bombası !

Trabzonspor'un genç yıldızı için dünyaca ünlü bir kulüp sınırları zorlamaya karar verdi.
(Akşam)

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Benfica'dan Abdülkadir Ömür bombası !

Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a daha önce 12 milyon Euro + 4 oyuncu ve 16 milyon Euro + 2 oyuncu tekliflerin de bulunan Benfica, Fırtına'nın reddedemeyeceği bir teklife hazırlanıyor.

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Benfica'dan Abdülkadir Ömür bombası !

Portekiz devinin Abdülkadir için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, bunun yanında da sonraki satıştan %10 pay vermeyi teklif ettiği iddia ediliyor.

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Benfica'dan Abdülkadir Ömür bombası !

Trabzonspor'un ise sonraki satıştan %25 paydan daha azına razı olmayacağı gelen haberler arasında.

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