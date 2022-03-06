Abdullah Avcı: ''Bizim kredimiz çok fazla''
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte kaybetmeyi hiç düşünmediklerini söyledi ve Trabzonsporluların yarın mutlu uyanacağını ifade etti.
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Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları şöyle: "İstediğimiz oyunu zaman zaman yansıttık, zaman zaman yansıtamadık. Bir eksikli oyunlar zordur. Atmosfer çok güzeldi. Ben her zaman derim, rakibe saygı, taraftara saygı, hakeme saygı..."
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"İlk yarı golü de bulduk, goller de kaçırdık. Oyunun başında kazanmak için geldiğimiz bir kadroyduk. Bizim bütün amacımız şampiyon gibi oynamak."
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"Oyun içinde de bu tür hamleler yaptık. Rakibin duran toptan attığı bir gol var. Daha sonra rakibe pek bir şey vermedik, sonra gol aradık ama olmadı."
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