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Abdullah Avcı: ''Bizim kredimiz çok fazla''

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: ''Bizim kredimiz çok fazla'' - Resim: 1

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte kaybetmeyi hiç düşünmediklerini söyledi ve Trabzonsporluların yarın mutlu uyanacağını ifade etti.

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Abdullah Avcı: ''Bizim kredimiz çok fazla'' - Resim: 2

Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları şöyle: "İstediğimiz oyunu zaman zaman yansıttık, zaman zaman yansıtamadık. Bir eksikli oyunlar zordur. Atmosfer çok güzeldi. Ben her zaman derim, rakibe saygı, taraftara saygı, hakeme saygı..."

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Abdullah Avcı: ''Bizim kredimiz çok fazla'' - Resim: 3

"İlk yarı golü de bulduk, goller de kaçırdık. Oyunun başında kazanmak için geldiğimiz bir kadroyduk. Bizim bütün amacımız şampiyon gibi oynamak."

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Abdullah Avcı: ''Bizim kredimiz çok fazla'' - Resim: 4

"Oyun içinde de bu tür hamleler yaptık. Rakibin duran toptan attığı bir gol var. Daha sonra rakibe pek bir şey vermedik, sonra gol aradık ama olmadı."

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