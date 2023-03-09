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Abdullah Avcı'dan duygulandıran veda: Böyle bir hikaye yazacaksın deseler...

Trabzonspor’dan istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı duygulandıran bir veda konuşması yaptı.

Abdullah Avcı'dan duygulandıran veda: Böyle bir hikaye yazacaksın deseler... - Resim: 1

Trabzonspor’dan istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, harika duygular yaşadığını belirterek, “Trabzon ve Trabzonspor’a gelirken ‘böyle bir hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın’ deseler buna kimse ‘hemen böyle olacak’ demezdi” ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı'dan duygulandıran veda: Böyle bir hikaye yazacaksın deseler... - Resim: 2

Trabzonspor’daki görevinden istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularla ve kulüp personeliyle vedalaşmak için dün kente geldi. 

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Abdullah Avcı'dan duygulandıran veda: Böyle bir hikaye yazacaksın deseler... - Resim: 3

Bordo-mavili kulüpte yöneticiler, futbolcular ve personelle vedalaşan Avcı, bugün de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

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Abdullah Avcı'dan duygulandıran veda: Böyle bir hikaye yazacaksın deseler... - Resim: 4

Çok sayıda basın mensubunun ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Selçuk Kılıç tarafından Abdullah Avcı’ya içinde 'kasket' bulunan bir çerçeve hediye etti. 

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