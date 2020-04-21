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  3. 21 Nisan 2020 13:06

Abdurrahim Albayrak'ın o sözleri Galatasaray'ı karıştırdı!

Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu

Abdurrahim Albayrak'ın o sözleri Galatasaray'ı karıştırdı!

Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu

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Abdurrahim Albayrak'ın o sözleri Galatasaray'ı karıştırdı!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

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Abdurrahim Albayrak'ın o sözleri Galatasaray'ı karıştırdı!

Buna göre Albayrak'ın spontane olarak böyle bir çıkışta bulunduğu ve yönetimde amatör şubelerin kapanması konusunun gündeme dahi gelmediği öğrenildi.

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Abdurrahim Albayrak'ın o sözleri Galatasaray'ı karıştırdı!

Üstelik başkan Mustafa Cengiz'in de Albayrak'ın açıklamasından rahatsız olduğu ve bu konuda ilerleyen günlerde bir düzeltme olacağı ifade edildi.

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