Abdurrahim Albayrak'ın o sözleri Galatasaray'ı karıştırdı!
Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu
Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
Buna göre Albayrak'ın spontane olarak böyle bir çıkışta bulunduğu ve yönetimde amatör şubelerin kapanması konusunun gündeme dahi gelmediği öğrenildi.