Aboubakar için olay sözler: ''Keşke sakat oynamasaydı''
Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı ve derbide attığı iki golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar'ın derbideki performansı Portekiz'de çok konuşuldu.
Porto taraftarları, Aboubakar'ın derbide 2 gol atmasının ardından futbolcunun gönderilmesini eleştirdi. Portekizli taraftarların Aboubakar yorumları şu şekilde:
"BİZDEYKEN YÜRÜYEMİYORDU BİLE" ''Geçen sene Aboubakar'ın futbol hayatının bittiğini düşünmüştüm. Yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta 70 dakikayı zorla çıkartıyor ama müthiş goller attı!''
'KEŞKE GÖNDERMESEYDİK' ''Aboubakar bizdeyken sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik. En büyük hatası iyileşmeden oynamak istemesiydi.''