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  3. 30 Kasım 2020 14:35

Aboubakar için olay sözler: ''Keşke sakat oynamasaydı''

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı ve derbide attığı iki golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar'ın derbideki performansı Portekiz'de çok konuşuldu.

Aboubakar için olay sözler: ''Keşke sakat oynamasaydı''

Porto taraftarları, Aboubakar'ın derbide 2 gol atmasının ardından futbolcunun gönderilmesini eleştirdi. Portekizli taraftarların Aboubakar yorumları şu şekilde: 

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Aboubakar için olay sözler: ''Keşke sakat oynamasaydı''

"BİZDEYKEN YÜRÜYEMİYORDU BİLE" ''Geçen sene Aboubakar'ın futbol hayatının bittiğini düşünmüştüm. Yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta 70 dakikayı zorla çıkartıyor ama müthiş goller attı!''

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Aboubakar için olay sözler: ''Keşke sakat oynamasaydı''

'KEŞKE GÖNDERMESEYDİK' ''Aboubakar bizdeyken sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik. En büyük hatası iyileşmeden oynamak istemesiydi.''

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Aboubakar için olay sözler: ''Keşke sakat oynamasaydı''

''Derbide attığı ilk gol mükemmel. Çok şaşırdım...''

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