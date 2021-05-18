Aboubakar'ın istediği maaş belli oldu
Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, son durumu ve Beşiktaş’taki gelecek planlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Takımın İzmir’de kamp yaptığı otelde TRT Spor’a konuşan Kamerunlu golcü, “Beni Beşiktaş’a yeniden getirdikleri için başkana teşekkür ediyorum. Hayat felsefemde sürekli kendime hedefler koyuyorum. Oğluma iyi bir baba olmak isterim. Hedefimiz vardı. Bireysel olarak bütün futbolcular olarak kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var. Aşçısından, yönetimine kadar. Herkesin şampiyonlukta büyük payı var” ifadelerini kullandı.
‘Odama gidip dua ettim’ Kartal’ın şampiyonluğu elde ettiği Göztepe karşılaşmasıyla ilgili konuşan Aboubakar, “Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odama gidip dua ettim. Biz şampiyon olmadan lig bitmeyeceğine inanıyordum ve şampiyon olduk. Beşiktaş bizim için çok özel kulüp.
Avrupa bazında ilk şampiyon olduğum kulüp. Zor bir sözleşme kabul ettim. Hedefim vardı, şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. İnancımla birlikte bir şeyler başardığımı düşünüyorum. Buraya insanları mutlu etmeye geldim” dedi.
‘Kupada oynayamayacağım’ Takımın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın’a da övgüler yağdıran Aboubakar, “Sergen Yalçın, takıma enerjisini yansıttı. Şampiyonlukta çok kişinin emeği var. Kaybettiğimiz maçtan sonra Rosier ağladı” ifadelerini kullandı. Bugünkü finalle ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Oynamayacağım.