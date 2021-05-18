Aboubakar'ın istediği maaş belli oldu

Takımın İzmir’de kamp yaptığı otelde TRT Spor’a konuşan Kamerunlu golcü, “Beni Beşiktaş’a yeniden getirdikleri için başkana teşekkür ediyorum. Hayat felsefemde sürekli kendime hedefler koyuyorum. Oğluma iyi bir baba olmak isterim. Hedefimiz vardı. Bireysel olarak bütün futbolcular olarak kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var. Aşçısından, yönetimine kadar. Herkesin şampiyonlukta büyük payı var” ifadelerini kullandı.