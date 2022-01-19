Acun Ilıcalı, Hull City'yi kaç paraya satın aldı? Rakam ortaya çıktı

Her ne kadar taraflar arasında anlaşmaya varılmış olsa da kurallar gereği satın alımın gerçekleşmesi için İngiliz Futbol Ligi(EFL)'nden onay alınması gerekiyordu. Haberde yer alan bilgilere göre yarın EFL ile bir toplantı gerçekleştirilecek ve bunun sonucunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.