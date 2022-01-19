Acun Ilıcalı, Hull City'yi kaç paraya satın aldı? Rakam ortaya çıktı
İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın aldığını duyuran ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kaç para ödeyeceği ortaya çıktı.
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın aldığını duyurmuştu. Spora olan ilgisiyle bilinen Ilıcalı'nın takım sahibi olması kısa bir süre sonra resmiyet kazanacak. Öte yandan Ilıcalı'nın Hull City için ne kadar ödeyeceği de belli oldu.
24 MİLYON EURO ÖDEYECEK
The Athletic'te yer alan habere göre 6 aydır Hull City'yi satın almak için görüşmeler yapan Acun Ilıcalı'nın takımın son sahibi olan Allam ailesiyle 24 milyon euroluk bir anlaşmaya vardığı belirtiliyor.
Her ne kadar taraflar arasında anlaşmaya varılmış olsa da kurallar gereği satın alımın gerçekleşmesi için İngiliz Futbol Ligi(EFL)'nden onay alınması gerekiyordu. Haberde yer alan bilgilere göre yarın EFL ile bir toplantı gerçekleştirilecek ve bunun sonucunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.
Hull City'nin FA Cup'ta Everton ile oynadığı maçı tribünden takip eden Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasıyla birlikte 11 yıldır kulübün sahibi olan Allam ailesinin dönemi sona erecek.