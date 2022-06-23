Acun Ilıcalı sürprizi: Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez görüntülendi
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, hakemlikten emekli olan efsane isim Fırat Aydınus'la halı sahada çektiği bir selfieyi paylaştı.
Acun Ilıcalı ile Fırat Aydınus bir araya geldi. Ünlü televizyoncu Instagram hesabının story kısmında birlikte çekildikleri selfie'ye yer verdi.
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Futbola ilgi duyan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fırat Aydınus ile olan paylaşımına şu notu düştü:
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"Keşke hocam Fırat Aydınus bizim kanalımızda olsa"
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Bu paylaşımın ardından Türk futbolunun sevilen hakemlerinden biri olan Aydınus'un, Exxen'de Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacağı üzerinde duruldu.
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