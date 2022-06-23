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  4. Acun Ilıcalı sürprizi: Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Acun Ilıcalı sürprizi: Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, hakemlikten emekli olan efsane isim Fırat Aydınus'la halı sahada çektiği bir selfieyi paylaştı.

Acun Ilıcalı sürprizi: Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez görüntülendi - Resim: 1

Acun Ilıcalı ile Fırat Aydınus bir araya geldi. Ünlü televizyoncu Instagram hesabının story kısmında birlikte çekildikleri selfie'ye yer verdi.

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Acun Ilıcalı sürprizi: Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez görüntülendi - Resim: 2

Futbola ilgi duyan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fırat Aydınus ile olan paylaşımına şu notu düştü:

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Acun Ilıcalı sürprizi: Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez görüntülendi - Resim: 3

"Keşke hocam Fırat Aydınus bizim kanalımızda olsa"

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Acun Ilıcalı sürprizi: Hakem Fırat Aydınus mesleği bıraktıktan sonra ilk kez görüntülendi - Resim: 4

Bu paylaşımın ardından Türk futbolunun sevilen hakemlerinden biri olan Aydınus'un, Exxen'de Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacağı üzerinde duruldu.

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