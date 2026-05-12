Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı

Hull City, Premier Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan büyük finalde Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Wembley Stadyumu’nda oynanacak bu tarihi maçı kazanan taraf, gelecek sezon dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Premier Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. Acun Ilıcalı'nın başkanlığındaki Hull City’nin bu başarısı, İngiltere’deki futbol otoriteleri ve Türk futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor.