Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı
İngiltere Championship play-off yarı final rövanşında Millwall’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Hull City, adını finale yazdırdı. Acun Ilıcalı’nın takımı, artık Premier Lig’e sadece bir galibiyet uzaklıkta.
İngiltere’de futbol heyecanı Premier Lig yolunda zirveye ulaştı. İlk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşında Hull City, The Den Stadyumu’nda Millwall’un konuğu oldu. İngiliz hakem Samuel Barrott’un yönettiği mücadelede ilk yarı kontrollü bir oyunla golsüz tamamlanırken, ikinci yarıda sahneye Hull City’nin yıldızları çıktı.
Karşılaşmanın 64’üncü dakikasında Mohamed Belloumi ile 1-0 öne geçen Hull City, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. 79’uncu dakikada ise Joe Gelhardt farkı 2’ye çıkaran golü kaydederek deplasmanda turu perçinleyen isim oldu. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Hull City, 2-0’lık skorla play-off final biletini cebine koydu.
Hull City, Premier Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan büyük finalde Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Wembley Stadyumu’nda oynanacak bu tarihi maçı kazanan taraf, gelecek sezon dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Premier Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. Acun Ilıcalı'nın başkanlığındaki Hull City’nin bu başarısı, İngiltere’deki futbol otoriteleri ve Türk futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor.