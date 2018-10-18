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  3. 18 Ekim 2018 14:16

İngiliz basınından Cenk Tosun için çarpıcı yorum !

Everton medyası, Cenk'in kalması için kampanya başlattı. Bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi için "Delilik" denildi.

İngiliz basınından Cenk Tosun için çarpıcı yorum !

İsmi Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun, bir anda Everton'un en kıymetli oyuncusu oldu.
(Akşam)

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İngiliz basınından Cenk Tosun için çarpıcı yorum !

Daha önce golcü oyuncuya yönelik yoğun eleştirilerde bulunan Everton'a yakın haber siteleri, şimdi onun geri verilmesinin delilik olacağını savunuyor.

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İngiliz basınından Cenk Tosun için çarpıcı yorum !

İngiltere'nin footballtransfertavern.com sitesinde Caleb Sage imzalı makalede şu görüşlere yer verildi;

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İngiliz basınından Cenk Tosun için çarpıcı yorum !

"Cenk Tosun, Everton'da kalitesini büyük ölçüde ortaya koyan bir mücadele verdi."

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