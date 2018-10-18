İngiliz basınından Cenk Tosun için çarpıcı yorum !
Everton medyası, Cenk'in kalması için kampanya başlattı. Bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi için "Delilik" denildi.
İsmi Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun, bir anda Everton'un en kıymetli oyuncusu oldu.
(Akşam)
Daha önce golcü oyuncuya yönelik yoğun eleştirilerde bulunan Everton'a yakın haber siteleri, şimdi onun geri verilmesinin delilik olacağını savunuyor.
İngiltere'nin footballtransfertavern.com sitesinde Caleb Sage imzalı makalede şu görüşlere yer verildi;