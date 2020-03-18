Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e gönderme!

Başakşehir maçı sonrası maske ile basın toplantısı yaptığı için eleştirilen başkan bunun nedenini şöyle anlattı: "Biz ‘ligler ertelensin, ertelenmesin veya seyircisiz oynansın’ diye bir şey demedik. Biz en başından beri, ‘Devletimizin aldığı her türlü kararın arkasındayız’ dedik. Devletimiz de seyircisiz oynama kararı vermiş. Ve aynı zaman da önlemlerinizi de alın demiştir. Ben de o gün maçtan sonra, önlemler dahilinde maske taktım. Maske korunmak için değil, sende olan bir hastalığı bulaştırmamak içindir."