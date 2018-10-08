Ahmet Çakar: Ne hikmetse...

Yardımcı hakem önce bir duraklıyor, sonra ofsayt bayrağını kaldırıyor. Hakem Ali Palabıyık, VAR'dan haber bekliyor ama VAR o anda ne hikmetse yok! İşte ilgililerin bu konuya mutlaka açıklık getirmeleri lazım. VAR zamanla artık Türkiye'de mafyamsı bir laf haline gelecek. En korkuncu da bu!

