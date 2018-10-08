Ahmet Çakar: Ne hikmetse...
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Başakşehir maçında arızalanan Var sistemi ile ilgili konuştu.
Önceki gece Antalya'da birinci VAR rezaleti yaşanmıştı. VAR'daki hakemin, maçın hemen başındaki Muslera'nın tekmesini ve son saniyede yine Muslera'nın Antalyasporlu oyuncuyu itmesine ses çıkartmaması akıllarda büyük soru işaretleri yarattı.
(Sabah)
Ama dün gece bize yıllar önceki Necip Hablemitoğlu cinayetini hatırlatan bir olay yaşandı. O cinayet esnasında sokaktaki kameralar birden devre dışı kalmış ve failler bulunamamıştı. Dün akşam ise VAR sistemi birkaç dakikalığına devre dışı kaldı. İşte bu anda Başakşehir'in golü geldi. Bizce Visca en az yarım metre geriden fırlıyor, dönüp golü attırıyor
Yardımcı hakem önce bir duraklıyor, sonra ofsayt bayrağını kaldırıyor. Hakem Ali Palabıyık, VAR'dan haber bekliyor ama VAR o anda ne hikmetse yok! İşte ilgililerin bu konuya mutlaka açıklık getirmeleri lazım. VAR zamanla artık Türkiye'de mafyamsı bir laf haline gelecek. En korkuncu da bu!