Ahmet Çakar'dan hakkınızı helal edin mesajı

Son günlerde adı gündemden düşmeyen futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan gelen paylaşımın ardından takipçileri paylaşımların nedenini merak ediyor. Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çakar'ın Beyaz Futbol programından ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.