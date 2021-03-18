Ahmet Çakar'dan hakkınızı helal edin mesajı
Ahmet Çakar, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan gelen paylaşımın ardından takipçileri paylaşımların nedenini merak ediyor.
Son günlerde adı gündemden düşmeyen futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan gelen paylaşımın ardından takipçileri paylaşımların nedenini merak ediyor. Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çakar'ın Beyaz Futbol programından ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Çakar'ın bu paylaşımının yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol'dan ayrıldığı şeklinde yorumlandı.
TFF İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili tahkikat yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.