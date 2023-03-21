Akşam yemeğine çıkan Messi'nin zor anları! Restoranın etrafını sardılar
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, akşam yemeği için bir restorana gitti. Messi'nin sevenleri restoranının etrafını sardı. Ünlü futbolcu, restoran çıkışında zor anlar yaşadı.
Son olarak Paris Saint-Germain'in oynadığı Rennes maçı öncesi kendi taraftarı tarafından ıslıklanan Messi, milli maç için verilen arada ülkesi Arjantin'e gitti. Dünyaca ünlü futbolcu, burada izdihama neden oldu.
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SAATLERCE MESSI'Yİ BEKLEDİLER
Lionel Messi, Arjantin'de akşam yemeği için restorana gitmeyi tercih etti. Yıldız futbolcunun burada olduğunu öğrenen Arjantinliler ise büyük izdihama neden oldu. Restoranın etrafını kuşatan hayranları, saatlerce Messi'nin çıkmasını bekledi.
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Restorandan çıktığında izdihamın içinde kalan Messi, adeta canını zor kurtardı. Arjantinli yıldız, korumaları olmasına rağmen güçlükle arabasına binip mekandan uzaklaştı.
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