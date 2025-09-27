Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia
Nihat Kahveci'den Corendon Alanyaspor'u Alanya'da 1-0 yenen Galatasaray ile ilgili olay olacak iddia.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, Mauro Icardi'nin 23'üncü dakika kaydettiği golle İstanbul'a 3 puanla dönerken karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray için dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u tek golle geçti. Sarı-kırmızılıların performansını değerlendiren Nihat Kahveci, Alanyaspor'un kaçırdığı net fırsatlara değindi.
Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında ""Ne oluyor bilmiyorum. Melekler mi koruyor, rakip oyuncuların ayağı mı titriyor, inme mi iniyor, gözleri mi kararıyor, ne oluyor bilmiyorum." derken çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
"Bu kadar pozisyon oldu, Galatasaray'ın kale sıfır. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana." diyen Nihat Kahveci sözlerinin devamında dikkat çeken ifadeler kullandı.