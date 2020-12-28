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  3. 28 Aralık 2020 00:21

Alanyaspor, Gaziantep'e 3-1 yenildi

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Alanyaspor sahadan 3-1 mağlup ayrılarak zirveyi Galatasaray'a bıraktı. Gaziantep'in golleri Dicko, Muhammet ve Maxim'den geldi.

Alanyaspor, Gaziantep'e 3-1 yenildi

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

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Alanyaspor, Gaziantep'e 3-1 yenildi

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK 3-1 kazandı.

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Alanyaspor, Gaziantep'e 3-1 yenildi

Ev sahibi ekip 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Amedej Vetrih kendi ağlarını havalandırdı. 29'da Muhammet Demir, 60'da Alexandru Maxim fileleri sarstı. Bu gollerin asistleri Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'tan geldi.  

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Alanyaspor, Gaziantep'e 3-1 yenildi

GAZİANTEP YENİLMEZLİK SERİSİNİ 13 MAÇA ÇIKARDI
Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 27 puanla 3. sıraya yükseldi, 14 maç oynayan Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı. Alanyaspor ise 27 puanda kalarak son 6 haftada 4. yenilgisini aldı.

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