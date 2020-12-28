Alanyaspor, Gaziantep'e 3-1 yenildi

GAZİANTEP YENİLMEZLİK SERİSİNİ 13 MAÇA ÇIKARDI

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 27 puanla 3. sıraya yükseldi, 14 maç oynayan Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı. Alanyaspor ise 27 puanda kalarak son 6 haftada 4. yenilgisini aldı.