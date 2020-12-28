Alanyaspor, Gaziantep'e 3-1 yenildi
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Alanyaspor sahadan 3-1 mağlup ayrılarak zirveyi Galatasaray'a bıraktı. Gaziantep'in golleri Dicko, Muhammet ve Maxim'den geldi.
Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Amedej Vetrih kendi ağlarını havalandırdı. 29'da Muhammet Demir, 60'da Alexandru Maxim fileleri sarstı. Bu gollerin asistleri Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'tan geldi.