Alex De Souza'dan yıllar sonra ''Galatasaray'' itirafı!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza, ezeli rakipleri Galatasaray hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Alex De Souza, ezeli rakipleri Galatasaray hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.
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Alex, Türkiye'de geçen yılları ve birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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İşte o açıklamalar
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"Bugün bir antrenör ve eğitmen olarak, kariyerimde mutlu olduğum anları hatırlamayı seviyorum. Tıpkı İstanbul'da Fenerbahçe'nin futbolcusuyken yaşadığım yıllar gibi. Bütün bunlar, futbolda hayallerin kabuslardan daha fazla olduğunu bana hatırlatıyor."
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