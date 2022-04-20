Alex De Souza'dan yıllar sonra ''Galatasaray'' itirafı!

"Bugün bir antrenör ve eğitmen olarak, kariyerimde mutlu olduğum anları hatırlamayı seviyorum. Tıpkı İstanbul'da Fenerbahçe'nin futbolcusuyken yaşadığım yıllar gibi. Bütün bunlar, futbolda hayallerin kabuslardan daha fazla olduğunu bana hatırlatıyor."