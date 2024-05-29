Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Alex de Souza, "Öncelikle geldiğiniz için, beni burada karşıladığınız için teşekkür ederim. Türkiye'ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.