Ali Akman bedelsiz olarak...
TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman ile ilgili kritik sürece girildi.
TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman ile ilgili kritik sürece girildi.
Yeşil-beyazlı kurmaylar her fırsatta genç yıldız adayıyla sözleşme yenilemek istediklerini ifade ederken ellerini çabuk tutması gerekiyor.
1 AYLIK KRİTİK SÜREÇ! Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Ali Akman için 1 aylık kritik sürece girildi.