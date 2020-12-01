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  3. 01 Aralık 2020 13:56

Ali Akman bedelsiz olarak...

TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman ile ilgili kritik sürece girildi.

Ali Akman bedelsiz olarak...

TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman ile ilgili kritik sürece girildi.

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Ali Akman bedelsiz olarak...

Yeşil-beyazlı kurmaylar her fırsatta genç yıldız adayıyla sözleşme yenilemek istediklerini ifade ederken ellerini çabuk tutması gerekiyor.

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Ali Akman bedelsiz olarak...

1 AYLIK KRİTİK SÜREÇ! Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Ali Akman için 1 aylık kritik sürece girildi.

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Ali Akman bedelsiz olarak...

Eğer Bursaspor bu süreç içerisinde sözleşme yenileme konusunda kulübüyle anlaşma sağlayamazsa, Futbol Arena'nın haberine göre genç futbolcu Bosman kurallarına göre başka kulüplerle ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

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