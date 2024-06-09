Ali Koç - Aziz Yıldırım düellosunda moderatör Ahmet Selim Kul sosyal medyanın diline düştü!

Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’teki programı sosyal medyada gündem olurken moderatörlük yapan Ahmet Selim Kul ise çok konuşulanlar arasına girdi.

Programa başlarken “Ben çok dahil olmayıp sizi size bırakacağım” diyen Ahmet Selim Kul, iki başkan arasında söze giremedi, reklam arasına gidemedi ve programı kapatamadı. O anlar ise sosyal medyada eğlence konusu oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç konuşurken araya girmek istediği anlar ve özellikle program bitişinde HaberTürk'ün bile programı konuşması bitmeden yarıda kesmesi Ahmet Selim Kul'u sosyal medyanın diline düşürdü.