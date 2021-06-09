Ali Koç istemişti: Dünyaca ünlü teknik direktör için heyecanlandıran gelişme!
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, ünlü teknik direktörden Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir hamle geldi.
F.BAHÇE TARAFTARINI HEYECANLNAIDRACAK TAKİP
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. 2020-2021 sezonuna büyük beklentiler ile giren fakat sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de en önemli gündem maddesi teknik direktör konusu. Başkan Ali Koç yeni teknik direktör için 'Portekiz veya Alman ekolü' dedi. Fenerbahçe'yi heyecanlandıran gelişme yaşandı. İşte detaylar...
ALİ KOÇ'TAN PORTEKİZ VE ALMAN VURGUSU
Fenerbahçe'de tüm gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazeteciler ile yaptığı basın toplantısında yakın zamanda yeni hocayı açıklayacaklarını ve bu konuda Portekiz ile Alman ekolüne önem verdiklerini duyurmuştu.
İLK GÜNDEME GELEN İSİM BENITEZ OLDU
Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından gündeme gelen ilk isim İspanyol teknik direktör Rafael Benitez oldu. İspanyol basınında yer alan haberlerde dünyaca ünlü teknik direktörün Fenerbahçe'ye imza aşamasına geldiği aktarıldı.
YÖNETİM SCHMIDT'İ BEĞENİYOR
Fenerbahçe'de gündeme gelen bir diğer isim Alman teknik direktör Roger Schmidt oldu. Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe’de son 2 yılda Alman ekolü üzerinde duran Ali Koç ve yönetimi, aslında bir isim üzerinde yoğunlaşıyor. 54 yaşındaki Alman çalıştırıcı Roger Schmidt, sarı-lacivertli yönetimin beğendiği bir isim olarak öne çıkıyor.