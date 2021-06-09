Ali Koç istemişti: Dünyaca ünlü teknik direktör için heyecanlandıran gelişme!

ALİ KOÇ'TAN PORTEKİZ VE ALMAN VURGUSU

Fenerbahçe'de tüm gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazeteciler ile yaptığı basın toplantısında yakın zamanda yeni hocayı açıklayacaklarını ve bu konuda Portekiz ile Alman ekolüne önem verdiklerini duyurmuştu.