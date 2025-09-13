Ali Koç ve Domenico Tedesco'dan peşpeşe dikkat çeken açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun imza töreninde dikkat çeken açıklamalar...
Fenerbahçe, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine getirilen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Futbol Direktörü Devin Özek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.
İlk olarak konuşma yapan Başkan Ali Koç, sözlerine Tedesco'nun doğum gününü kutlayarak başladı. Koç, "Yeni yaşında her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum. Biz hepimiz çok heyecanlıyız. Sizlerle yeni hocamızı tanıştırmak istiyoruz. Finansal konularda kulübümüz nereden nereye getirdiğimizi, nasıl mücadele verdiğimizi az önce anlattık. Bizim en büyük borcumuz şampiyonluk borcumuz. Ödememiz gereken en önemli borcumuz budur. Takımımızı şampiyon yapacağız ve Avrupa'da yarı final hedefliyoruz. Belki de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan finalde Fenerbahçe'yi görebiliriz. 70 milyon olan takım değerini 315 milyonlara kadar getirebildik. Kadromuz çok etkin ve dominant futbol oynayabilecek kapasiteye sahip. Taraftarlarımızın baskılı ve hücumcu oyun beklentisine uyacak bir teknik direktör seçmemiz gerekiyordu ve Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdik. Biz seçim odaklı düşünmüyoruz. Seçim odaklı düşünseydik seçime etki edecek bir ismi son dakikada transfer edebilirdik. 160 milyon Euro'luk sponsorluğu kırdırıp daha farklı işler yapabilirdik ama bu olmaz. Devin Özek, kendisi transfer felsefemizin gelişmesinde hangi noktalara ihtiyaç duyduğumuzu, gençleşmemiz, zekayı artırmamız, hızlı ve direkt futbol oynamamız, birden fazla mevkide oynayacak oyuncuların artırılmasını, daha fazla lider oyuncu olmasını, baskıyı yaşamış oyuncunun daha fazla olması gerektiğini ve kimlerin transfer edilmesi gerektiğini bizlere sundu. Bizlerin desteğini alarak faaliyetlerini sürdürdü. Neredeyse her noktaya istediğimiz oyuncuları alabildik. Hocamızın seçiminde de aktif rol oynadı. Hocamıza Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'den teklifler geldi. Hocamız Fenerbahçe ile neler yapabileceğini, neler başarabileceğini, bu kadroyla nasıl oynatabileceği ve şampiyonluk motivasyonu için bizi tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu seçimin iki taraf olarak da fırsat olacağına ve şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizim için bu imza sadece teknik direktör değişikliği değil bir futbol değişikliğinin imzasıdır. Hepimizin sahada mücadelesiyle tanıdığı Gökhan Gönül de ekibimizin parçası oldu. Daha 13 Temmuz 2021'de ‘Er yada geç Fenerbahçe ile yollarının kesişmesini yürekten diliyorum' demişim. Hocamızın arkasında 30 milyonluk Fenerbahçe camiası vardır. Ona inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılı olması için tüm iklimi ona sağlayacağız. Taraftarlardan istediğimiz destek ve inançtır. İstediğimiz o ruhun geri dönmesidir. Feyenoord maçındaki performansı tüm sezona yaymaları ve desteklemeleri gerekiyor. Kadıköy, bu sezon rakiplerimiz için cehennem bizim için gurur yuvası olacaktır" ifadelerini kullandı.
Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco'nun takımın başına getirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, "Öncelikle yeni teknik direktörümüze hoş geldin demek istiyorum. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Kadromuzu analiz ettiğimizde bu şekilde yola çıkmıştık. Teknik direktörümüz bu kadroyu kullanabilmek için çok net bir isimdi. Eminim ki hocamız bu kadroyu en iyi şekilde kullanacaktır. Seçimimizi yaparken en önemli şey buraya gelecek olan teknik direktörün uygulamak istediği fikirleri çok çabuk şekilde hayata geçirebilmesiydi. Kendisi ilk haftadan fikirlerini uygulamaya uygun bir teknik direktör" diye konuştu.
Sözlerine Türkçe olarak "Burada olmaktan çok mutluyum" diyerek başlayan Domenico Tedesco, "Burada olmak benim ve ekibim için bir onur. Başkan ve yönetim kurulundan bu kadar desteği görmek normal değil. Kendi adıma ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Ocak ayından itibaren evim tur otururken fırsatları beklemek iyi değildi. Çalışmayı seviyorum. Ben duyguyu severim, iyi takımları severim. Buraya gelmemde 2 sebep var. Kulübün tarihi ve devasa büyüklüğü, taraftarın desteği İkinci etken de oyuncuların sahip olduğu kalite. Kulübe baktığınız zaman iyi bir takım, iyi çalışanlara sahip ortam vardı. İlk 3 gün zor geçti. İyi bir ekibimiz var ve çok iyi bir desteğe sahibiz. Tecrübemle, hedeflere ulaşabilmemiz için birlikte olmamız çok önemli. Yönetime, başkana, çalışanlara, taraftarlara ihtiyacımız var. Biz hep birlikte iyi bir aileyiz. Tekrardan iyi günlerin gelebilmesi için bir olmaya ihtiyaç var. Bir an önce sabırsızlanıyorum çalışmaya" diye konuştu.