Ali Koç'tan dikkat çeken Samandıra kararı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Samandıra’da birlik beraberlik sağlanamadığı sürece başarının gelme ihtimalini çok düşük görüyor.
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi üzerinde en çok durulan konu Samandıra olacak.
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Başkan Ali Koç, Samandıra’da birlik beraberlik sağlanamadığı sürece başarının gelme ihtimalini çok düşük görüyor.
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Bu nedenle yeni sezonda bizzat kendisi bu konuyla ilgilenecek. Başkan Koç yeni sezonda Samandıra’da bizzat kendisi daha fazla yer alacak. Görüşmeler yapılan yabancı teknik adamlarla da bu konular üzerine konuşuldu.
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Süreci uzattı Yabancı teknik adamın kendi teknik ve taktik anlayışını desteklemek için takım içinde arkadaşlığın çok önemli yer tuttuğu ifade edildi.
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