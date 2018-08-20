Ali Koç'tan kaptanlara uyarı !
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Malatyaspor yenilgisi sonrası takım kaptanlarına uyarılarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatya deplasmanında alınan yenilgi başkan Ali Koç'u oldukça sinirlendirdi... (Habertürk)
Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından oldukça üzülen ve aynı üzüntüyü Malatya yenilgisi sonrası da yaşayan başkan Koç, faturayı kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a kesti...
Kafile İstanbul'a dönmek için havalimanına geldiği sırada iki oyuncuyu bir odaya çeken ve burada yaklaşık 10 dakika kadar bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç'un,