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  3. 20 Ağustos 2018 13:13

Ali Koç'tan kaptanlara uyarı !

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Malatyaspor yenilgisi sonrası takım kaptanlarına uyarılarda bulundu.

Ali Koç'tan kaptanlara uyarı !

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatya deplasmanında alınan yenilgi başkan Ali Koç'u oldukça sinirlendirdi... (Habertürk)

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Ali Koç'tan kaptanlara uyarı !

Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından oldukça üzülen ve aynı üzüntüyü Malatya yenilgisi sonrası da yaşayan başkan Koç, faturayı kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a kesti...



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Ali Koç'tan kaptanlara uyarı !

Kafile İstanbul'a dönmek için havalimanına geldiği sırada iki oyuncuyu bir odaya çeken ve burada yaklaşık 10 dakika kadar bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç'un,

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Ali Koç'tan kaptanlara uyarı !

"Bu takımın iki önemli parçasısınız, takım kaptanlarısınız. Ancak sahada sizi tanıyamıyorum. Sadece siz değil, birçok oyuncu aynı şekilde… Kendinize çeki düzen verin ve en kısa sürede toparlanın.

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