Ali Koç'tan Sergen Yalçın hamlesi: Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "Beşiktaş'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.