Ali Koç'tan Sergen Yalçın hamlesi: Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Yeni sözleşme görüşmeleri esnasında Beşiktaş yönetimiyle arasının açıldığı iddia edilen Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.
Yeni sözleşme görüşmeleri esnasında Beşiktaş yönetimiyle arasının açıldığı iddia edilen Sergen Yalçın'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Çifte kupa sonrası bir türlü imza atmayan 48 yaşındaki çalıştırıcının ismi gündemden düşmüyor.
Akşam'ın haberine göre; Başarılı teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı söylentisi de ayyuka çıkmış durumda. Sarı-lacivertlilerin birçok yabancı hocayla yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması nedeniyle ibrenin Sergen Yalçın'a dönebileceği ifade edildi.
Tatilde olan ve henüz mukavele imzalamayan Yalçın daha önce, "Beşiktaş'tan ayrılmam söz konusu değil" diyerek kendini önemli ölçüde bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'den gelecek bol sıfırlı bir teklifin genç hocanın kafasını karıştıracağı endişesi de var.
ÇEBİ'DEN YALÇIN'A HEDİYE
İmzanın gecikmesiyle camiada bu söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin genç teknik adama bir cip hediye ettiği ve gönlünü almaya çalıştığı öğrenildi.