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  3. 13 Nisan 2020 09:20

Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Süper Lig'e bu sezon damga vuran isim, elde ettiği istatistiklerle hiç şüphesiz Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth oldu.

Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Süper Lig'e bu sezon damga vuran isim, elde ettiği istatistiklerle hiç şüphesiz Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth oldu.

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Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanan Sörltoh, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı.

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Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Yalnızca 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli golcünün satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro. Yıldız futbolcunun önümüzdeki sezonki resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda ise opsiyon otomatik olarak devreye girecek.

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Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis

Alman basını, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın prototipi olarak lanse ettiği Alexander Sörloth için 20 Avrupa kulübünün devrede olduğunu duyurdu.

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