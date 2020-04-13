Almanlar duyurdu! Sörloth transferi için rekor bonservis
Süper Lig'e bu sezon damga vuran isim, elde ettiği istatistiklerle hiç şüphesiz Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth oldu.
Süper Lig'e bu sezon damga vuran isim, elde ettiği istatistiklerle hiç şüphesiz Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth oldu.
Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanan Sörltoh, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı.
Yalnızca 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli golcünün satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro. Yıldız futbolcunun önümüzdeki sezonki resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda ise opsiyon otomatik olarak devreye girecek.