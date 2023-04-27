Almanya'nın gurbetçi gol kralı Süper Lig'e geliyor
Almanya 3. Futbol Ligi'nde Dynamo Dresden forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Ahmet Arslan, Süper Lig ekiplerinin takibine girdi.
Almanya 3. Ligi'nde Dynamo Dresden ile Bundesliga 2'ye yükselme yarışı veren Ahmet Arslan, takımına yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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29 yaşındaki 10 numara, bu sezon görev aldığı 31 maçta; 20 gol atıp, 9 asist yapmayı başardı.
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Ligde 4'üncü sırada olan Dresden, ilk 3 sırayla arasındaki 4 puan farkı kapatmak için mücadele veriyor.
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Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon attığı 20 golle krallık yarışında da ilk sırada yer aldı.
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