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  3. 10 Ağustos 2020 00:22

Alpaslan Öztürk Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi ?

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk için karşı karşıya…

Alpaslan Öztürk Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi ?

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk için karşı karşıya…

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Alpaslan Öztürk Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi ?

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Süper Lig devleri, Göztepe'nin başarılı savunması Alpaslan Öztürk'ü listesine almıştı.

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Alpaslan Öztürk Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi ?

27 yaşındaki futbolcu Alpaslan'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferiyle ilgili iddialarının detayları ise ortaya çıktı...

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Alpaslan Öztürk Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi ?

MENAJERİ AÇIKLADI Alpaslan Öztürk'ün menajeri, fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray dahil şu an hiçbir kulüpten teklif gelmediğini, Göztepe ile de görüşmelerin ise devam ettiğini açıkladı.

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