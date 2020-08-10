Alpaslan Öztürk Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi ?
Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk için karşı karşıya…
Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk için karşı karşıya…
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Süper Lig devleri, Göztepe'nin başarılı savunması Alpaslan Öztürk'ü listesine almıştı.
27 yaşındaki futbolcu Alpaslan'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferiyle ilgili iddialarının detayları ise ortaya çıktı...