  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçildi

Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçildi

Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star Batı Konferansı yedeklerine seçildi.

Kaynak: DHA / İHA
Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçildi - Resim: 1

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star Maçı'nda Batı Konferansı yedeklerine seçildi.

1 / 4
Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçildi - Resim: 2

Şengün, 2007 yılında bu başarıyı gösteren eski milli basketbolcu Mehmet Okur’dan 18 yıl sonra All-Star maçında forma giyecek.

2 / 4
Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçildi - Resim: 3

Alperen Şengün, bu sezon 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile NBA’in en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kadroda kendisine yer buldu.

3 / 4
Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçildi - Resim: 4

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce yapılan oylama sonucunda belli olan ilk 5'ine Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic seçilirken, yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. 2025 NBA All-Star Maçı, 16 Şubat Pazar günü San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

4 / 4