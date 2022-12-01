Altay kalecisine korner direğiyle saldırmıştı: Holiganın savunması pes dedirtti!
Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya inerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran holiganın ifadesi ortaya çıktı.
Göztepe ile Altay, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma sırasında her iki takımın taraftarı arasında arbede yaşandı.
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Göztepe taraftarı bir kişi, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direği ile defalarca vurdu. Özenç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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A., yaşananların ardından İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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