Altınordu'nun gençlerinden görülmemiş hizmet !
Türkiye'nin en iyi altyapı kulübü olan Altınordu'da genç futbolcular, tesislerde çalışan kadınların bir günlük işlerine yardımcı oldu.
Türkiye'nin altyapısıyla dikkati çeken kulüplerinden biri olan Altınordu'nun genç futbolcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tesislerde çalışan kadınların bir günlük mesaisine yardımcı oldu.
Kulübün Torbalı ilçesinde bulunan tesislerinde futbolun yanı sıra gördükleri eğitim ve sosyal çalışmalarıyla gündeme gelen Altınordu'nun genç yetenekleri, bu sefer de tesiste çalışan kadınlar için kolları sıvadı.
Son zamanlarda İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'daki başarılı performansı ve attığı gollerle adını sıkça duyuran Cengiz Ünder ve Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün de yetiştiği Altınordu altyapısındaki gençler, işe ilk olarak odalarından başladı.