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  3. 07 Mart 2018 15:30

Altınordu'nun gençlerinden görülmemiş hizmet !

Türkiye'nin en iyi altyapı kulübü olan Altınordu'da genç futbolcular, tesislerde çalışan kadınların bir günlük işlerine yardımcı oldu.

Altınordu'nun gençlerinden görülmemiş hizmet !

Türkiye'nin altyapısıyla dikkati çeken kulüplerinden biri olan Altınordu'nun genç futbolcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tesislerde çalışan kadınların bir günlük mesaisine yardımcı oldu.


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Altınordu'nun gençlerinden görülmemiş hizmet !

Kulübün Torbalı ilçesinde bulunan tesislerinde futbolun yanı sıra gördükleri eğitim ve sosyal çalışmalarıyla gündeme gelen Altınordu'nun genç yetenekleri, bu sefer de tesiste çalışan kadınlar için kolları sıvadı.


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Altınordu'nun gençlerinden görülmemiş hizmet !

Son zamanlarda İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'daki başarılı performansı ve attığı gollerle adını sıkça duyuran Cengiz Ünder ve Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün de yetiştiği Altınordu altyapısındaki gençler, işe ilk olarak odalarından başladı.


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Altınordu'nun gençlerinden görülmemiş hizmet !

Odalarındaki yatakları toplayan 15 yaş altı takımı oyuncuları, yerlere paspas çekti, lavaboları temizledi. Ardından camlara el atan gençlere ise yine kadınlar öncülük etti. Bu esnada işlerini hakkıyla yapan genç yetenekler, çalışan "abla"larından "aferin" aldı.


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