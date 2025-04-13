Amatör lig maçında Süper Lig takımlarını kıskandıran görüntü
Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Erdemli Belediyespor, İdmanyurdu 1923 SK’yi 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselirken tribünlerin yanı sıra kaldırımlar, balkonlar ve çatılar taraftarlarla dolup taştı....
Kaynak: DHA
Erdemli Belediyespor ile İdmanyurdu 1923 SK, Erdemli İlçe Stadı’nda play-off 5’inci hafta maçına çıktı.
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Hakemin düdüğüyle başlayan karşılaşmada her iki takım da bir üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele etti. N
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efes kesen maçta taraftarların ilgisi büyüktü. Yediden yetmişe vatandaşlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
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Tribünlerin yanı sıra kaldırımlar, balkonlar ve çatılar taraftarlarla dolup taştı. Yaklaşık 5 bin kişi, karşılaşmayı ilgiyle izledi.
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