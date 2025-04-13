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Amatör lig maçında Süper Lig takımlarını kıskandıran görüntü

Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Erdemli Belediyespor, İdmanyurdu 1923 SK’yi 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselirken tribünlerin yanı sıra kaldırımlar, balkonlar ve çatılar taraftarlarla dolup taştı....

Kaynak: DHA
Amatör lig maçında Süper Lig takımlarını kıskandıran görüntü - Resim: 1

Erdemli Belediyespor ile İdmanyurdu 1923 SK, Erdemli İlçe Stadı’nda play-off 5’inci hafta maçına çıktı.

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Amatör lig maçında Süper Lig takımlarını kıskandıran görüntü - Resim: 2

Hakemin düdüğüyle başlayan karşılaşmada her iki takım da bir üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele etti. N

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Amatör lig maçında Süper Lig takımlarını kıskandıran görüntü - Resim: 3

efes kesen maçta taraftarların ilgisi büyüktü. Yediden yetmişe vatandaşlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

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Amatör lig maçında Süper Lig takımlarını kıskandıran görüntü - Resim: 4

Tribünlerin yanı sıra kaldırımlar, balkonlar ve çatılar taraftarlarla dolup taştı. Yaklaşık 5 bin kişi, karşılaşmayı ilgiyle izledi.

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