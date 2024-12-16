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Amatör ligde 30 bin taraftarla rekor kırıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta Eskişehirspor evinde Manavgat Belediyespor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Tribünlerde 30 bin 358 taraftarın izlediği maç, ligin en kalabalık seyirciye ev sahipliği yapan maçı oldu.

Kaynak: İHA
Amatör ligde 30 bin taraftarla rekor kırıldı - Resim: 1

Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor ve Manavgat Belediyespor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 12. dakikasında Tugay Tiryaki'nin attığı golle Manavgat Belediyespor öne geçti.

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Amatör ligde 30 bin taraftarla rekor kırıldı - Resim: 2

15. dakikada Sertaç Kayatekin'in attığı golle Eskişehirspor'un durumu eşitlemesinin ardından 1-1'lik skorla ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda ise 72. dakikada Yakup Demirci'nin golüyle Eskişehirspor kritik maçı 2-1 kazandı.

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Amatör ligde 30 bin taraftarla rekor kırıldı - Resim: 3

TARİHE GEÇTİ

Eskişehirspor için bir hayli kritik olan maça taraftarın ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan Eskişehirsporlu vatandaşlar da takıma destek olmak için maça gelirken, 30 bin 358 seyircinin canlı olarak izlediği karşılaşma ligin en yüksek seyirci ile tribünden takip edilen maçı olarak kayıtlara geçti.

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Amatör ligde 30 bin taraftarla rekor kırıldı - Resim: 4

Siyah-kırmızı formaları ve atkıları ile tribünlerde görsel şovlar yapan coşkulu taraftar, maç boyunca tezahüratlar yaparak takıma destek verdi.

Hakemin son düdüğünün çalmasıyla hem takım, hem yönetim hem de taraftarın büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

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