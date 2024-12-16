Amatör ligde 30 bin taraftarla rekor kırıldı

TARİHE GEÇTİ

Eskişehirspor için bir hayli kritik olan maça taraftarın ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan Eskişehirsporlu vatandaşlar da takıma destek olmak için maça gelirken, 30 bin 358 seyircinin canlı olarak izlediği karşılaşma ligin en yüksek seyirci ile tribünden takip edilen maçı olarak kayıtlara geçti.