Amatör maçta sahanın için savaş alanına döndü! Yaralılar var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör küme maçında çıkan kavgada yaralanan 2 futbolcu tedavi altına alındı. Olay yerinenden gelen fotoğraflar ise kavganın vahametini gözler önüne serdi.
Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu'nda lider Kandilli Belediyespor ile Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı.
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İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Kandilli Belediyespor, 2 oyuncusu kırmızı kart görünce 9 kişi kaldı.
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Balıspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.
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