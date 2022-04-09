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Amatör maçta sahanın için savaş alanına döndü! Yaralılar var

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör küme maçında çıkan kavgada yaralanan 2 futbolcu tedavi altına alındı. Olay yerinenden gelen fotoğraflar ise kavganın vahametini gözler önüne serdi. 

Amatör maçta sahanın için savaş alanına döndü! Yaralılar var - Resim: 1

Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu'nda lider Kandilli Belediyespor ile Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı.

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Amatör maçta sahanın için savaş alanına döndü! Yaralılar var - Resim: 2

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Kandilli Belediyespor, 2 oyuncusu kırmızı kart görünce 9 kişi kaldı. 

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Amatör maçta sahanın için savaş alanına döndü! Yaralılar var - Resim: 3

Balıspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Amatör maçta sahanın için savaş alanına döndü! Yaralılar var - Resim: 4

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.

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