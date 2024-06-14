Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar

Teknik Direktör Ersun Yanal ise, Amedspor’un Türkiye’nin çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, takımın Süper Lig’de olmasıyla herkesin mutlu olacağını ifade etti. Yanal, “Bizi bugün bir araya getiren önemli faktörleri aslında satır aralarında da vurgular yaparak belirtti. Futbol hepimizin ortak değeridir. Futbol hepimizi birleştiren bir öğedir. Ama taraftarı bir araya getiren şey ise futbola olan tutkunluğudur. Biz futbolu sahanın içinde kalarak taraftar, yönetim ve medyamızla birlikte başarıya götürmek için kenetleneceğiz. Bu kenetlenmeyi güçlü bir duruşla, güçlü bir iradeyle ortaya koyup sahadan zaferlerle ayrılacağız. Bu ortak gücü ortaya koymak için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Türkiye’mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig’de olması hepimizi mutlu edecektir. Süper Lig’de olmak hepinizin hakkı. Uzun yıllardır bunun hasretini çektiniz” diye konuştu. Amedspor’u layık olduğu yere çıkarmak için yoğun bir çaba sarf edeceklerini kaydeden Yanal, “Yönetim kuruluna bu ortaya koydukları heyecanları ve değerleri yüzünden çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir heyecan oluşturdular. Hepimizde bu heyecanı tetiklediler. Hepimiz çok heyecanlıyız. Futbol, hepimizi birleştiren, hepimizin ortak değerlerini oluşturan önemli bir unsurdur. Bunun içinde kalmaksa başarının en önemli anahtarıdır. Başkan ve yönetimle yaptığımız tüm görüşmelerde bu bizim olmazsa olmazımızdı. Amedspor’un bir üst lige çıkması için hepimiz görev aldık. Amedspor’u layık olduğu yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve sonunda da bu başarıyı kazanacağız” ifadelerine yer verdi.