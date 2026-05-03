Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı, çok sayıda yarlı ve gözaltı var!
Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi sonrası kutlamalar sürerken, Diyarbakır Valiliği 10 Amedspor taraftarının gözaltına alındığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig'de nefes kesen sezonun ardından Amed Sportif Faaliyetler, adını resmen Süper Lig'e yazdırdı! Iğdır deplasmanından puanla dönerek tarihi bir başarıya imza atan Diyarbakır temsilcisi, kente dönüşünde binlerce taraftarın meşaleli ve havai fişekli gösterileriyle karşılandı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Diyarbakır’da sokaklara dökülen binlerce kişi, takımlarını karşılamak için gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’na akın etti. Özel uçakla kente dönen futbolcular ve yöneticiler, "Şampiyon Amed" tezahüratları ve meşaleler eşliğinde karşılandı.
Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle takım otobüsü ilerlemekte güçlük çekerken, havalimanından kutlamaların merkezi olan Nevruz Park'a yolculuk tam 2 saat sürdü.
Bağlar ilçesindeki Nevruz Park’ta toplanan on binlerce taraftar, geceyi havai fişek gösterileriyle aydınlattı. Futbolcuların taraftarlarla birlikte kutlama yapmasının ardından kafile, dinlenmek üzere Kayapınar’daki Şehmus Özer Tesisleri’ne geçti.