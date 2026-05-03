Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı, çok sayıda yarlı ve gözaltı var!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Diyarbakır’da sokaklara dökülen binlerce kişi, takımlarını karşılamak için gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’na akın etti. Özel uçakla kente dönen futbolcular ve yöneticiler, "Şampiyon Amed" tezahüratları ve meşaleler eşliğinde karşılandı.