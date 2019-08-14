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  3. 14 Ağustos 2019 14:45

Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

2019 UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını bugün Vodafone Park'ta yapan Liverpool'un antrenmanında güzel anlar yaşandı.

Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

UEFA Vakfı'nın yaptığı "Ampute çocuklar eşitlik için Süper Kupa'da" çalışması kapsamında ampute çocuklar, Liverpoollu futbolcular ile birlikte antrenman yaptı.

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Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

Mohamed Salah çocuklarla özel olarak ilgilenirken, diğer futbolcular da çocuklar ile birlikte top sektirme antrenmanı yaptı.

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Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile UEFA'nın iş birliği sonucunda yapılan çalışma, Süper Kupa sürecinde birçok kez göz önüne getirilecek.

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Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, bu özel çalışmayla ilgili olarak UEFA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ampute çocuklar Liverpool antrenmanına katıldı

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