Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı
2019 UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını bugün Vodafone Park'ta yapan Liverpool'un antrenmanında güzel anlar yaşandı.
UEFA Vakfı'nın yaptığı "Ampute çocuklar eşitlik için Süper Kupa'da" çalışması kapsamında ampute çocuklar, Liverpoollu futbolcular ile birlikte antrenman yaptı.
Mohamed Salah çocuklarla özel olarak ilgilenirken, diğer futbolcular da çocuklar ile birlikte top sektirme antrenmanı yaptı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile UEFA'nın iş birliği sonucunda yapılan çalışma, Süper Kupa sürecinde birçok kez göz önüne getirilecek.