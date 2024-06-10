Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu
Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: İHA
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2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.
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Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
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