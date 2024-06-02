Ampute Milliler'den İsrail'e gol yağmuru: Yarım düzine gol attılar
Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu’nun ilk maçında İsrail’i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı.
Kaynak: İHA
Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024’te C Grubu’nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında Camille Fournier Stadyumu’nda İsrail ile karşı karşıya geldi.
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Mücadele hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 7. dakikada Ömer Güleryüz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. 24. dakikada ceza sahası dışından Alican Kuruyamaç’ın vuruşunda ay-yıldızlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi.
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İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler 27. dakikada Ömer Güleryüz’ün golüyle farkı 3’e çıkardı.
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29. dakikada yine sahneye Ömer Güleryüz hat-trick yaptı ve ay-yıldızlılar, rakibi karşısında farkı 4’e çıkardı.
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