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Ampute Milliler'den İsrail'e gol yağmuru: Yarım düzine gol attılar

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu’nun ilk maçında İsrail’i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı.

Kaynak: İHA
Ampute Milliler'den İsrail'e gol yağmuru: Yarım düzine gol attılar - Resim: 1

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024’te C Grubu’nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında Camille Fournier Stadyumu’nda İsrail ile karşı karşıya geldi.

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Ampute Milliler'den İsrail'e gol yağmuru: Yarım düzine gol attılar - Resim: 2

Mücadele hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 7. dakikada Ömer Güleryüz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. 24. dakikada ceza sahası dışından Alican Kuruyamaç’ın vuruşunda ay-yıldızlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi.

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Ampute Milliler'den İsrail'e gol yağmuru: Yarım düzine gol attılar - Resim: 3

İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler 27. dakikada Ömer Güleryüz’ün golüyle farkı 3’e çıkardı. 

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Ampute Milliler'den İsrail'e gol yağmuru: Yarım düzine gol attılar - Resim: 4

29. dakikada yine sahneye Ömer Güleryüz hat-trick yaptı ve ay-yıldızlılar, rakibi karşısında farkı 4’e çıkardı. 

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